رياضة | مدرب بلجيكا يكشف مفاجأة: تأجيل اليورو ساعدنا بسبب هازارد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكا يكشف مفاجأة: تأجيل اليورو ساعدنا بسبب هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن علاقته مع ايدين هازارد قائد المنتخب ولاعب ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يتواصل معه دائما من أجل معرفة مدى تعافيه من الإصابة الأخيرة له.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية : "‏لطالما كنا دائما متفائلين جدًا بأن هازارد سيكون معنا، وأعتقد أنه كان لديه ردة فعل جيدة جدًا بعد العملية، ويجب أن تكون دائمًا على دراية تامة بكيفية التأقلم".

وأضاف : "كانت العلامات إيجابية جدًا، والآن أتيحت له الفرصة للتركيز على التعافي دون أن يشعر بالقلق من الرغبة في أن يكون على أرض الملعب لا مباريات لا كأس يورو وهذا قد ساعدنا".

وتابع : "نحن على اتصال، ولدينا دائمًا الكثير من المعلومات من خلال الخدمات الطبية وكل شيء كان إيجابيًا جدًا".