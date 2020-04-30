رياضة | الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، شرط وحيد من أجل التنازل عن خدمات رمضان صبحي نجم الفريق المعار إلى صفوف الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب النادي الأهلي في تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم واحد، حسب رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحفاظ على قوامه الرئيسي بالموسم الجديد.

وطالب هيدرسفيلد الحصول على توقيع اللاعب لمدة موسمين جديدين، من أجل الموافقة على إعارته موسم آخر، للاستفادة القصوى من وراءه.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد صبحي مع هيدرسفيلد، في موسم 2022، إلا أن النادي اللندني يرغب في تجديده حتى 2024 المقبل.

وكان رمضان صبحي أبدى موافقته لمجلس النادي الأهلي، على البقاء داخل ملعب التتش لمدة موسم وعدم العودة للاحتراف، إلا أنه اشترط إنهاء الأمر مع ناديه.

ويسعى فايلر، للحفاظ على جميع نجومه خاصةً في ظل رغبته بدخول الموسم الجديد، من أجل المنافسة على جميع الألقاب سواء المحلية أو الإفريقية.