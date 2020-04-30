رياضة | 5 أندية كبرى تستهدف التعاقد مع توماس بارتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 أندية كبرى تستهدف التعاقد مع توماس بارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مستهدف من بعض الأندية الكبرى في أوروبا لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويعد توماس بارتي من نجوم فريق أتليتكو مدريد خلال المواسم الماضية، خاصة هذا الموسم بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباريات الفريق.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن نادي تشيلسي اسم جديد من الأندية المهتمة بخدمات لاعب وسط أتلتيكو توماس بارتي، وذلك بجانب إنتر ميلان & باريس سان جيرمان & مانشستر يونايتد & آرسنال.

ولن يمانع فريق أتلتيكو مدريد في التخلي عن اللاعب الغاني، ولكن الفريق الإسباني حدد سعر 50 مليون يورو من أجل رحيله هذا الصيف بعد أزمة فيروس كورونا.