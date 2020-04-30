رياضة | مانشستر يونايتد يحصل على إذن بتركيب "المقاعد الآمنة"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحصل على إذن بتركيب "المقاعد الآمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على إذن بتركيب 1500 مقعد آمن لاستخدامها في مدرجات ملعبه أولد ترافورد، عندما تفتح مجدداً أمام المشجعين بعد انتهاء أزمة فيروس "كوفيد-19".

وتمت الموافقة على استخدام مقاعد مع حواجز بعد تغيير في الأنظمة ودراسة الجدوى التي أجراها النادي.

ومن غير المتوقع أن يُسمح للمشجعين بحضور المباريات لعدة أشهر على الأقل، مع تعليق منافسات كرة القدم الإنجليزية إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وحتى في حال عودة المباريات، فمن المرجح أنها ستقام خلف أبواب موصدة على المدى المنظور.

ويصر مانشستر يونايتد على تنفيذ المشروع شرط احترام إرشادات التباعد الاجتماعي، لضمان أنه سيكون جاهزاً عندما يتاح للمشجعين العودة.

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وقال المدير الإداري للفريق ريتشارد أرنولد: "قد يبدو من الغريب الحديث عن خطط للملعب في الوقت الحالي، لكن كرة القدم وجماهيرنا ستعود متى يكون الوضع آمناً، واستعداداتنا لذلك يجب أن تستمر في هذا السياق".

وأضاف: "هذا الإعلان هو أحدث خطوة في ما كان رحلة طويلة مع مشجعينا".

وتابع: "استمعنا إلى ملاحظاتهم، وعلى وجه الخصوص، للتصورات التي قدمتها مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد (ماست)، وعملنا مع مجلس ترافورد لتطوير هذا الاقتراح والموافقة عليه".

وأشار أرنولد إلى أن المقاعد يمكن أن تعزز سلامة المشجعين في المناطق القريبة من أرض الملعب، حيث يقفون باستمرار على أي حال، وأنه يمكن توسعة التجربة إلى مناطق أخرى من الملعب.

وقال أرنولد: "سننتقل الآن إلى خطوات تطوير خطة التركيب التلزيم والترخيص، بهدف تثبيت المقاعد الجديدة، على أمل أن تكون جاهزة عندما يمكننا الترحيب بعودة أنصارنا إلى أولد ترافورد".