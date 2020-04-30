رياضة | مفاجأة.. نادي فرنسي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نادي فرنسي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب واحد من أندية الدوري الفرنسي الممتاز التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي مونبيليه الفرنسي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف القادم.

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وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك لا يمانع في خروج بن شرقي إلى أحد اندية أوروبا ولكن بشرط وصول عرض ضخم لضمه.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.