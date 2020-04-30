رياضة | هداف الكالتشيو يطالب الحكومة الإيطالية بالوضوح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر هداف الكالتشيو يطالب الحكومة الإيطالية بالوضوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي تشيرو إيموبيلي، حكومة بلاده بـ"مزيد من الوضوح" حول مصير الموسم الكروي المحلي في البلاد، عند استئناف النشاط الرياضي للاعبين، بينما اعتبر حظر التدريبات حتى 18 مايو (أيار) قراراً ظالماً.

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وأكد إيموبيلي في حوار مع القناة الرسمية لنادي العاصمة: "أتفق مع تفكير إدارة النادي، وتفكير زملائي، أعتقد أنه ليس من الصواب الركض في حديقة عامة، وليس في فورميلو، حيث نمتلك مركزاً رياضياً بسبعة ملاعب تسمح لنا بالتدرب بشكل فردي".

وأضاف هداف الموسم الحالي برصيد 27 هدفاً: "نحن لا نخلق حالة جدل، نريد فقط وضوح أكثر، نريد فهم سبب عدم تدربنا داخل مركزنا الرياضية، ننتظر العودة لممارسة ما نحب، كرة القدم تضخ أموالاً طائلة، والوقت أصبح قصير".