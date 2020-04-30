رياضة | مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأنباء التي تشير إلى احتمالية انضمام حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد رفض التجديد إلى حسام عاشور وخيروا اللاعب إما ان يعتزل داخل النادي أو يبحث عن عرض جديد له في الصيف.

ونفى نادي بيراميدز كل الأنباء المتداولة حول رغبة النادي في ضم عاشور مؤكدا أن اللاعب ليس ضمن خيارات النادي في الصيف.

ويقترب حسام عاشور حتى الآن من الانضمام إلى صفوف أحد أندية الخليج نظرا لرفضه اللعب لصفوف أي نادي داخل مصر.