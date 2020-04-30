شكرا لقرائتكم هيدرسيفيلد يشترط تمديد عقد رمضان صبحي موسمين قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي على رمضان صبحي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادي أخر بانتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وعلم الخليج 365 أن عقد رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد ينتهي بعد موسمين، مما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

Advertisements

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً، وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.

ويملك رمضان صبحي العديد من العروض بداية من الموسم المقبل أبرزها من الدوري الإيطالي والتركي، ولكن من المحتمل أن تتراجع هذه الأندية عن الصفقة، على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها في الصفقات الجديدة الأمر الذي يسهل من مأمورية الأهلي في الإبقاء عليه.

وأكد رمضان صبحي أنه لن يلعب في مصر لأي نادي غير الأهلي رغم إعلانه أن رغبته الأولى هي العودة لا وربا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو أي نادي أخر، وذلك رداً على انباء دخول أكثر من نادي مصري في مفاوضات لضمه ومنها بيراميدز.