شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يلجأ لـ فيفي والاولمبية الدوليه لحسم الجدل حول موعد انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، علي اللجوء الي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" واللجنة الاولمبية الدولية، لإنهاء الجدل الدائر حول موعد انتخابات الجبلاية المقبلة وكذلك عمر المجلس الجديد سواء انتخابه لمدة عام واحد فقط علي ان تقام انتخابات جديدة عقب الدورة الاولمبية المقرر لها يوليو ٢٠٢١ ، او باستمراره لمدة ٤ سنوات ، وذلك بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات وإعلانه انها ستفرز عن مجلس جديد لمدة عام واحد فقط.

في هذا الصدد، قال محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية لاسيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية "صيفا " خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.

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وقال محمد الماشطة في تصريحات له: ، هل الدورة الأولمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأري أن الموقف القانوني لو تم اجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجرائه بعد سنة ، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب ان تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.

وتابع: لو الدورة الاولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط ، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن انشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدة ، على اعتبار أن رابطة الاندية المحترفة تستطيع ادارة المسابقات وبيع الحقوق الاعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به اشهار للروابط لان الاشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية