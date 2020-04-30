رياضة | إدارة مانشستر يونايتد تكشف مصير سولشاير مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر إدارة مانشستر يونايتد تكشف مصير سولشاير مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت إدارة فريق مانشستر يونايتد مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للنادي في المرحلة المقبلة عقب عودة النشاط الرياضي بعد توقفه في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد في تصريحات حسب صحيفة ديلي ميل : "نسعى في الفترة الحالية على تدعيم الفريق بصفقات جديدة مع سولشاير واستكمال ما قد تم بناءه في المواسم الماضية".

وأضاف : "هدفنا هو عودة النادي لتحقيق الألقاب وإلى القمة مرة أخرى، ولكن علينا تجاوز المرحلة الحالية والتحدث في كرة القدم بعد ذلك".

وتابع عن صفقات الفريق : "لا يجب أن نتحدث ونتناقش بشأن صفقات النادي في الظروف الحالية، وهنا واقع اقتصادي صعب تعيشه جميع الأندية بعد توقف المباريات وكرة القدم".