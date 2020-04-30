رياضة | مرتضى منصور يكشف تطورات جديدة عن أزمة النقاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف تطورات جديدة عن أزمة النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أزمة الفريق مع التونسي حمدي النقاز، وأن الأخير قد حصل على كل مستحقاته المالية قبل الرحيل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، قد أصدر قراراً بتغريم نادي الزمالك لصالح حمدي النقاز وحصوله على مليون و300 ألف دولار.

وتحدث مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو له عبر موقع "اليوتيوب"، قائلا:" مجموع عقد حمدي النقاز مع الزمالك مليون و800 الف دولار لمدة 3 مواسم ونصف".

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وتابع:" كان يحصل على 400 ألف دولار صافي بعد خصم الضرائب، لذلك ضلل حمدي النقاز للفيفا بأنه يحصل على أقل من ذلك".

وواصل:" حمدي النقاز أبلغني بأنه يقبض كل شهر ووافقت وتم صرف راتبه في أول سبتمبر الماضي وظل الأمر حتى هرب في أخر نوفمبر".

وأتم:" حمدي النقاز طماع ومزور، ولم أر أقذر منه، وهو مجرم وكل هذا لأن زوجته تكره مصر".