رياضة | المرشحون للرحيل عن صفوف نادي تشلسي فى الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر المرشحون للرحيل عن صفوف نادي تشلسي فى الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي تشلسي الإنجليزي مع اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.

ويعد المهاجم الدولي الفرنسي جيرو هو أقرب اللاعبين المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق لامبارد والاعتماد على المهاجم الشاب أبراهام.

وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية اقتراب رحيل الحارس الدولي الإسباني كيبا عن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد حدوث مشاكل بينه وبين المدير الفني للفريق لامبارد الذي أبلغ إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع حارس مرمي جديد.

بينما يعتبر اللاعب الدولي الكرواتي كوفازيتش لاعب وسط النادي اللندني قريب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد خروجه نهائيا من حسابات المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.