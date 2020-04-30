رياضة | آخر تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا منح الضوء الأخضر لإدارة الدوري الممتاز الممتاز " بريميرليج " بالعمل بشكل جاد لتنفيذ برنامج عودة مشروع لاستكمال منافسات البطولة.

ووضعت الحكومة نقاط أساسية أمام إدارة الدوري الممتاز لتنفيذ مشروع عودة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي جاءت كالتالي:

Advertisements

عودة اللاعبين لتنفيذ برامج تدريبية منفردة ببداية شهر مايو المقبل والمشاركة في التدريبات الجماعية بنهاية شهر مايو وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو.

بالإضافة إلي إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز " بريميرليج " ةتعاون حكومي في تقديم الخدمات اللازمة بالملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.

وأضافت الصحيفة:"ستعقد الأندية رفقة إدارة الدوري اجتماعًا هامًا يوم الجمعة بعد توصيات الحكومة لبحث سبل استكمال المسابقة بشكل جاد وتحديد موعد عودة التدريبات والمباريات".