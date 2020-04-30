رياضة | كاريترون يحدد مصير عبدالله جمعه مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاريترون يحدد مصير عبدالله جمعه مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، على موقفه من رحيل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض كارتيرون فكرة رحيل عبد الله جمعة عن صفوف الزمالك في الموسم الجديد.

وأبدى مدرب الزمالك تمسكه باستمرار اللاعب فى ظل الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يمكن الاستفادة منه فى أكثر من مركز.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية كانت قد شهدت اتصالات من جانب نادي بيراميدز، لجس نبض اللاعب بشأن الانتقال للفريق في الميركاتو الصيفي القادم.