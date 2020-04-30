رياضة | ميلان يبحث عن خطة محكمة لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يبحث عن خطة محكمة لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس فريق ميلان الإيطالي، فكرة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ويبحث النادي الإيطالي عن خطة جديدة للحصول على خدمات الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حاول ضمه في الميركاتو الشتوي الماضي، عندما رفض مدرب الملكي زيدان الدين زيدان، رحيله وتمسك باستمراره.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك اتجاه في ريال مدريد للموافقة على بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت أيضا أن النادي الملكي حدد 60 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل يوفيتش إلى صفوف الروسنيرى.