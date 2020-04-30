رياضة | حسام حسن يخزل الأهلي ويرحب بالزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام حسن يخزل الأهلي ويرحب بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري بفكرة الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

حسام حسن يتراجع ويرحب بالزمالك

Advertisements

وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع النادي الأهلى عن مفاوضاته القوية مع حسام حسن مهاجم سموحة بعد مغالاة ناديه السكندري فى طلباته المادية، ليصبح الأمر في يد الغريم التقليدي الزمالك لضم الاعب في الميركاتو الصيفي.

من جانبه رحب حسام حسن بالانتقال إلى نادي الزمالك معتبرا أن ذلك الأمر شرف لأى لاعب وفرصة قلما تتكرر للكثيرين، متمنيا أن ينجح مسئولو الزمالك فى حسم المفاوضات مع المهندس فرج عامر رئيس سموحة.

وفي سياق متصل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم صحة دخول النادي فى مفاوضات مع لاعب خلال الفترة الأخيرة خاصة أن مصير الدوري لم يحسم بعد عقب توقف النشاط الكروى فى مصر.