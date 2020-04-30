رياضة | أجويرو: ننتظر مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر أجويرو: ننتظر مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، عن مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد، والتي تأجلت بسبب انتشار وباء كورونا وتوقف النشاط الرياضي في جميع انحاء العالم.

وأكد أجويرو، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ناديه تلقي قبل 15 يومًا معلومات حول موعد لقاء الإياب ضد ريال مدريد، وكان 4 مايو، موضحًا أنه سيكون هناك موعد جديد للمباراة بعد أزمة كورونا.

وأشار نجم السيتي أنه إذا تم استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل سيكون ذلك صعبًا، مؤكدًا أنه حين نعود المباريات سيكون فريقه في حالة توتر، ويزيد صعوبة المواجهة ضد النادي الملكي.

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وأضاف: "نود أن نلعب لقاء العودة بحضور الجماهير، وهذا ليس سهلاً. نحن حققنا في الذهاب نتيجة إيجابية".

من ناحية أخري أكد "أجويرو" أن الحديث عن مستقبله مع مانشستر سيتي لا يزال مبكرًا خاصة وأنه يتبقي عام ونصف في عقده مع النادي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد، انتهت بفوز السيتي 2 / 1 في ملعب الأخير "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الاسبانية مدريد.