رياضة | برشلونة يرغب في إعارة بوسكيتس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرغب في إعارة بوسكيتس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي برشلونة في إعارة لاعب الوسط الشاب أوريول بوسكيتس، إلى نادي جديد، بداية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن اللاعب المعار لفريق تفينتي أنشخيدة الهولندي، سوف يعود نهاية الموسم الجاري لبرشلونة بعد انتهاء إعارته.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يرغب في تطور اللاعب وحصوله على المزيد من الخبرات، خصوصا أنه لا يوجد له مكان في الفريق الأول حتى الأن.

ويلعب أوريول بوسكيتس صاحب الـ21 عاما في مركز خط الوسط، بالإضافة إلى مركز خط الدفاع.