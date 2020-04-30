رياضة | مدرب الهلال السابق يقترب من نادي إنجليزي مفاجئ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال السابق يقترب من نادي إنجليزي مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي.

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من شراء نادي نيوكاسل مقابل 300 مليون يورو.

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وبحسب موقع "جول" العالمي، فإن جيسوس من الأسماء المطروحة لتدريب فريق نيوكاسل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب جيسوس في تمديد تعاقده مع فلامينجو خلال الفترة المقبلة مع زيادة راتبه بنسبة 50 في المائة، الأمر الذي قد يكون صعبا على فلامينجو بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الانديه بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن جيسوس قد درب العديد من الأندية أبرزها فريق بنفيكا في البرتغال، ونادي الهلال السعودي.