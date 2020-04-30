رياضة | بوتشيتينو يكشف عن وجهته التدريبية المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر بوتشيتينو يكشف عن وجهته التدريبية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن طموحاته ووجهته المقبلة في عالم التدريب.

وكان بوتشيتينو قد رحل عن تدريب نادي توتنهام هوتسبير خلال منتصف الموسم الجاري، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في بداية الموسم.

وقال ‏ماوريسيو بوتشيتينو في تصريحات صحفية :" أنا الآن أتطلع إلى المضي قدمًا، وأنا متحمس جداً لمشروعي التالي، ولكن في أعماق قلبي أود أن أعود يوماً ما إلى توتنهام".

يذكر أن المدرب الأرجنتيني قد نجح في الوصول مع توتنهام إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي بالموسم الماضي.