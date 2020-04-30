رياضة | إيفرتون يبدأ التفاوض للتعاقد مع رودريجيز في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيفرتون يبدأ التفاوض للتعاقد مع رودريجيز في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيفرتون يبدأ التفاوض للتعاقد مع رودريجيز في الصيف

بدأ مسؤولو فريق ايفرتون الإنجليزي التفاوض مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد خاميس رودريجيز مع فريق ريال مدريد في صيف موسم 2022.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب ‏صن سبورت، إن إيفرتون يرغب في ضم اللاعب خاميس رودريجيز بعقد يمتد لمدة أربع سنوات.

وكان قد عاد الاعب الكولومبي لريال مدريد الصيف الماضي بعد رفض بايرن ميونيخ شراء عقده ومع تبقي عام من عقده النادي الملكي سيسمح له بالرحيل مقابل 35 مليون يورو تجنبًا لخسارته بالمجان.