شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض فكرة إعادة اعارة رزاق سيسيه عقب انتهاء اعارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك فكرة إعادة اعارة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري الموسم الحالي، عقب انتهاء اعارته.

وتمسك مسئولو الزمالك ببيع اللاعب نهائيا في حالة رغبة إدارة الاتحاد السكندري أو أي نادي في ضم اللاعب للموسم المقبل سواءا داخل مصر أو خارجها ، وأكد مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي حددت مليون يورو سعر مبدئي لبيع سيسيه بعد تألقه مع الاتحاد السكندري المواسم الماضية، فضلا عن تلقي الزمالك عروضا شفهية من بعض الأندية الخليجية التي ترغب في شراء سيسيه بمبالغ تقترب من الرقم الذي حدده الزمالك .

من ناحية اخري اشتعل الصراع على ضم المغربى أشرف بن شرقى، نجم نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الفارس الأبيض، خلال الموسم الحالى، فى جميع المسابقات.

Advertisements

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن تقارير تركية، فإن ناديان انضما إلى سباق التعاقد مع أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، فى الميركاتو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن كلا من فريقى غازى عينتاب وطرابزون سبور التركيين، أبديا اهتماما كبيرا بالحصول على النجم المغربى، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماريوس سوموديكا، المدير الفنى لفريق غازى عينتاب، تواصل بشكل شخصى مع وكيل أعمال بن شرقى، من أجل تسهيل عملية انضمام نجم الزمالك إلى ناديه.

وكان موقع "Foot Mercato" الفرنسي قد أكد أن بن شرقى محط اهتمام 3 أندية فرنسية هى مونبلييه ونيس وستراسبورج بجانب وجود منافسة من أندية أوروبية أخرى وهى أولمبياكوس اليونانى، وستاندردلياج البلجيكى، حيث يسعى السداسى للتعاقد مع أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.