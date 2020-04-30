الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلي يكشف عن حقيقة تلقيه عرضاً من الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف عن حقيقة تلقيه عرضاً من الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة تلقى النادي عرضاً من نظيره الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار للنادي التونسي حتى نهاية الموسم.

 

وأكد مسئولو الأهلي أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي في هذا الشأن، في الوقت الذي رحبت الإدارة الفنية بإعارة أو بيع اللاعب بشكل نهائي حال تلقيه عرضاً جيداً.

Advertisements

 

ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بقاء حسين السيد في الفريق ووافق على رحيله بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده، ومن المقرر أن تسوق إدارة التعاقدات فى الأهلي اللاعب، سواء للصفاقسى أو أى نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

ورحل مارسيلو عن الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادي الاتفاق السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يكشف عن حقيقة تلقيه عرضاً من الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا