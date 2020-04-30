إبراهيم سعيد : حسام حسن خسر جمهور القطبين..و كلامه مايدخلش على طفل عنده 6 سنين

قال الكابتن إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن حسام حسن خسر جماهير الأهلي والزمالك بسبب أفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات .

وأضاف "سعيد" خلال لقائه ببرنامج"البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten"أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء .

وعلق على تصريح حسام حسن بشأن عدم احتفاله بعد التسجسل في مرمى الأهلي: كلام غير مقنع لا يدخل عقل طفل عمره 5 أو 6 سنوات، هذا التصريح استفزني جدا.

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وأختتم "سعيد" تصريحاته قائلا : تم دعوته لمئوية الزمالك، والأهلي لم يدعوه لمئويته، الزمالك قدره كلاعب وكمدرب، وجمهور الزمالك لا يستحق منه ذلك لأنه ليس طرفًا في أزماته مع مرتضى منصور ومجلس الإدارة.

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