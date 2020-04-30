شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة عرض الصفاقسي لضم "مارسيلو" نهائياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة تلقى النادي عرضاً من نظيره الصفاقسي التونسي لشراء حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار للنادي التونسي حتى نهاية الموسم.
وأكد مسئولو الأهلي أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي في هذا الشأن، في الوقت الذي رحبت الإدارة الفنية بإعارة أو بيع اللاعب بشكل نهائي حال تلقيه عرضاً جيداً.
ورحل مارسيلو عن الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادي الاتفاق السعودي.
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