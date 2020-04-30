شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تخصيص 6 أسابيع للأندية لعمل فترة إعداد قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة الخماسية طلب أندية الدوري الممتاز بالحصول علي 6 أسابيع لعمل فترة إعداد قبل استئناف مسابقة الدوري العام المحدد لها يوليو المقبل، وتمسكت اللجنة بتخصيص 4 أسابيع فقط للأندية للاستعداد لاستئناف المسابقة خاصة بعد خطاب الكاف ومطالبته بحسم مصير الدوري قبل يوم 5 مايو المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال تصور عودة الدورى، الذى تم الانتهاء منه مؤخرا، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قبل يوم 5 مايو المقبل، موضحين أنه لا توجد مشكلة فى انتهاء الدورى فى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، حيث لم يلزمهم الكاف بإنهاء الموسم فى موعد محدد.

وأرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدورى الممتاز لوزارة الرياضة، بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر والعالم، وتضمن الاقتراح استئناف مسابقة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل على أن ينتهى أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لوزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات فى أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدورى يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ فى الاعتبار دور الحكومة الأساسى فى عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.

وتلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن مستقبل البطولات المحلية المصرية فى الموسم الجارى 2019/2020 .

وطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى خطابه، بتحديد موقف مسابقتىّ الدورى والكأس هذا الموسم، سواء بإلغائهما أو استكمالهما، وفى حال الرد بنية استكمال البطولات لابد أن يضع الاتحاد الاستراتيجية التى سيتبعها من أجل استمرار البطولتين .

ومنح الكاف مُهلة للاتحاد حتى يوم 5 مايو لمراسلته بهذه التفاصيل، كما طالب فى خطابه اتحاد الكرة بتوضيح هذه المعلومات من أجل أن يبدأ هو تحديد المواعيد المناسبة لمباريات نصف نهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية وموعد القيد الأفريقى فى الموسم الجديد، وهذا سيتحدد بناءً على المواعيد التى ستضعها الجبلاية لإنهاء مسابقاتها .