شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يخصص برنامج تدريبى لـ"أحمد سامى" فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش برنامج تدريبى لمدافعه أحمد سامى بعد تعافيه من إصابة خلع في الكتف التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي التي خسرها الطلائع بثلاثية دون رد بالدوري ، حيث يؤدي اللاعب بعض التدريبات العلاجية في منزله حتي يكون جاهزا للمباريات مع عودة النشاط الكروي

ورفض عبد الحميد بسيونى أن يؤدى أحمد سامى نفس التدريبات التى يؤديها زملاؤه لاسيما أن أغلب التدريبات المنزلية تعتمد على حركة اليد والبطن وتدريبات الضغط وهى التدريبات التى لاتناسب الحالة الصحية لسامى بعد جراحة خلع الكتف لذا خصص له برنامج تدريبى مختلف ومع عودة الفريق للتدريبات الجماعية يصبح جاهزاً للظهور مع زملاؤه بشكل طبيعى.

طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه بالابتعاد عن الاسراف فى تناول آكلات شهر رمضان الكريم خوفاً من زيادة الوزن وحذرهم أيضاً من حرمان أنفسهم من تناول الأطعمة المحببة لهم ، حيث طالبهم بتناول كميات قليلة منها لتجنب الزيادة الهائلة فى الاوزان ، مطالباً اللاعبين الذين لايملكون أماكن كبيرة فى منازلهم وأجهزة تدريب بإتباع نظام غذائى صارم وأيضاً اللاعبين أصحاب الزيادة السريعة فى الوزن بينما سمح للاعبين الذين يملكون مساحات كبيرة للتدريب بإتباع نظام أقل قسوة من نظرائهم وأيضاً اللاعبين أصحاب الوزن الثابت .

قرر عبد الحميد بسيونى تعديل موعد تدريبات لاعبى فريقه فى العزل المنزلى بسبب قدوم شهر رمضان الكريم ، حيث قرر بسيونى أن يكون المران اليومى للاعبين فى تمام الخامسة عصراً ولمدة ساعة كاملة بدلا من إقامة المران فى الحادية عشرة صباحاً لاسيما أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم تصدر قرارها النهائى فى عودة مسابقة الدوري من عدمها .

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ومن جانبه أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إعلان إلغائها لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "سواء أقرت الدولة عودة الدورى سنوافق على الفور سواء حدث هذا بعد سنتين وليس شهور، لو مصر آمنة هنلعب تانى يوم أو حتى نكمل بعد سنين مفيش مشكلة سواء فى الفائز باللقب أو حتى فى الهابطين للقسم الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى قال بنفسه صحة المواطن المصرى هى أهم حاجة".

وتابع عبد الحميد بسيونى "حال إقرار الدولة لإلغاء البطولة هذا الموسم لن نعترض، الكرة المصرية ألغت الدوري حزناً على 74 من مشجعى الأهلى فى أحداث بورسعيد ولو كررت الموقف هذه المرة لن نعترض وسنؤيد القرار حزناً على ضحايا كورونا، قلوبنا موجوعة عشانهم ولازم الناس تحس أن بتوع الكرة حاسين بأسر الضحايا المكلومين، بدل مايقولوا علينا بتوع ملايين ومش حاسين بحد".

وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش مد إجازة لاعبيه حيث منتصف مايو المقبل بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار حظر التجوال، ويدرس عبد الحميد بسيونى عدة خطط للتعامل مع سيناريو عودة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية عودة المسابقة فى منتصف مايو المقبل، فى ظل التعامل المميز من الدولة مع وباء كورونا والسيطرة عليه حتى الآن، حيث يدرس بسيونى فكرة إمكانية معسكر إعداد للفريق، أو لعب مباريات ودية متدرجة المستوى البدنى لتجهيز لاعبيه.