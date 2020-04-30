حمادة صدقي يكشف حقيقة العروض المقدمة لحسام حسن

كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة حقيقة العروض المقدمة، لمهاجم الفريق السكندري حسام حسن.

وأكد حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية أن نادي سموحة لم يتلق أي عروض رسمية خلال الفترة الأخيرة لضم حسام حسن مهاجم الفريق، مؤكدًا أن كل العروض جاءت عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف صدقي إن حسام حسن ومهاجم مميز ولعب في منتخب مصر أكثر من مرة وعنده العديد من الإمكانيات العالية،

وله أهداف مميزة، مضيفًا أن اللاعب لم يتحدث معه مطلقاً من أجل الرحيل عن صفوف سموحة.

وعلى جانب أخر أكد حمادة صدقي بأن النادي الأهلي يتمسك بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار للفريق السكندري، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء كان تمسك بعدم رحيله حتى آخر لحظة.

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وتابع صدقي أن النادي الأهلي

يريد بشكل كبير عودة اللاعب، مؤكدًا أنه يقتنع بقدرات عبدالمنعم لأنه يمتلك إمكانيات جيدة.

قال صدقي إن فايلر كان متمسك بشكل كبير بعدم رحيل عبد المنعم من فريق الكرة الأول، وكان يفاضل بين اللاعب وأخر حتى آخر لحظة.

أضاف صدقي أن ضم محمد عبد المنعم لم يكن سهلا، مشيرًا أنه انضم للفريق متأخرا، لأن المفاوضات على ضمه كانت غالبًا في نفس توقيت مفاوضات استعارة مهاجم الأهلي صلاح محسن.

تابع صدقي أنه طلب ضم عبدالمنعم للإعارة لمدة سنة ونصف، لكن المارد الأحمر رفض وحصلوا على خدماته لمدة 6 شهور فقط.