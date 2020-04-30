الأهلي يتمسك بعودة محمد عبدالمنعم

أكد حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن النادي الأهلي يتمسك بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار للفريق السكندري، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء كان قد تمسك بعدم رحيله حتى آخر لحظة.

وتابع صدقي أن النادي الأهلي يريد بشكل كبير عودة اللاعب، مؤكدًا أنه يقتنع بقدرات عبدالمنعم لأنه يمتلك إمكانيات جيدة.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية إن فايلر كان متمسك بشكل كبير بعدم رحيل عبد المنعم من فريق الكرة الأول، وكان يفاضل بين

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اللاعب وأخر حتى آخر لحظة.

وأضاف صدقي أن ضم محمد عبد المنعم لم يكن سهلا، مشيرًا أنه انضم للفريق متأخرا، لأن المفاوضات على ضمه كانت غالبًا في نفس توقيت مفاوضات استعارة مهاجم الأهلي صلاح محسن.

تابع صدقي أنه طلب ضم عبدالمنعم للإعارة لمدة سنة ونصف، لكن المارد الأحمر رفض وحصلوا على خدماته لمدة 6 شهور فقط.