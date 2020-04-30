شكرا لقرائتكم مختار يشرع في دراسة نقاط الضعف بالإنتاج الحربى للتدعيمها في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدوري انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثما اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .

وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى كواليس الاتفاق الذى تم بين اللاعبين وإدارة النادى بعد الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب أزمة كورونا .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365":"اتفقنا مع اللاعبين على التنازل عن نسبة 30% من عقودهم حال إلغاء بطولة الدوري العام هذا الموسم بينما فى حالة إستكمال المسابقة وإقرار عودتها سيحصل اللاعبين على عقودهم كاملة دون أى تخفيض".

وفى وقت سابق، أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تخفيض عقود لاعبى فريقه 30% بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجميد النشاط الكروى لمدة شهر كامل، وقال مهدى لـ"اليوم السابع"، "عقدنا جلسة مع اللاعبين ووجدنا منهم تفهما كاملا للأزمة الراهنة وتم الاتفاق على تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30% لمواجهة الأزمة المالية التى ضربت كل أندية العالم دون استثناء.

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وكشف مصدر مسئول بالإنتاج الحربى أسباب عدم تخفيض رواتب الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، مثلما حدث مع لاعبى الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، "رواتب الجهاز الفنى للإنتاج ضعيفة مقارنة برواتب الأجهزة الفنية الأخرى لأندية الدورى، ومختار مختار المدير الفنى تلقى عروضاً بالجملة للرحيل عن النادى مقابل رواتب خيالية فى أوقات سابقة وتمسك باستمرار رحلته مع الإنتاج، لذا فلن نفكر فى تخفيض عقودهم التى تعد فى الأساس منخفضة".

وحرص مختار مختار على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، ولقى مقترح استئناف النشاط الكروى فى يوليو المقبل تأييدا واسعا من جهاز الإنتاج الحربي خلال الجلسة، لاسيما أن المقترح يشمل منح أندية الدورى فرصة لإقامة فترة إعداد تمكن اللاعبين من استعادة لياقتهم الفنية والبدنية قبل بدء منافسات أول لقاء رسمى.

من ناحية أخرى، طالب الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار من لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.