شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأولمبية المصرية تجتمع مع مندوبى اتحادي الجودو وألعاب القوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الخميس، اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب جلسة مع مسئولى كل من اتحادي الجودو وألعاب القوي لبحث الخطط البديلة التي وضعتها استعدادا لدورة الالعاب الاولمبية 2021 بمدينة طوكيو اليابانية .

وقررت اللجنة الاولمبية المصرية عقد جلسات مع الاتحادات الرياضية لبحث الخطط البديلة استعدادا للاولمبياد ، علي أن تعقد اللجنة يومي الاحد والاثنين جلسة مع باقي الاتحادات ، بمقر اللجنة الاولمبية المصرية.

ويحضر هذه الجلسة وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، للإطلاع علي خطط الاتحادات المنتظرة للاولمبياد القادمة .

والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،خلال الفترة الماضية مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

وتناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل والمتابعة الدائمة مع اللجنة الاوليمبية للاطمئنان على أحوال اللاعبين وجاهزية خططهم التدريبية للمضى قدماً في تنفيذها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، واستئناف النشاط الدولي الرياضي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أرسلت خطابا إلى جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل .