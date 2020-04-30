شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم محاضرة on line لمدربي الحراس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، في العاشرة مساء اليوم محاضرة لايف جديدة لمدربي حراس المرمي ضمن برنامج التعلم عن بعد بعنوان الواقعية في تدريب حراس المرمي ويلقيها إبراهيم رياض مدرب حراس منتخب مصر السابق .

يأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وتنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى فيفا سيحسم موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وموعد إقامتها، وهل تكون لمدة عام أو أربع سنوات أم سيتم التجديد للجنة لفترة أخرى من عدمه.

وتابع مسئولو الجبلاية أن عمل اللجنة الحالية ينتهى فى 31 يوليو كما كان متفق عليه مع فيفا قبل تنصيب اللجنة للخماسية لإدارة عمل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وقرار المد للمجلس من عدمه بيد فيفا ولم يصلنا أى مخاطبات بذلك.