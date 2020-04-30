إبراهيم سعيد: كيف يعمل محسن صالح بالأهلي؟.. البطل أخبرنا أنه عدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
تعجب إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك الأسبق من تواجد محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رغم ما كان يفعله عندما تواجد بمنصب المدير الفني للنادي الإسماعيلي.
محسن صالح قاد الإسماعيلي لتحقيق لقب دوري ٢٠٠١-٢٠٠٢ بعد منافسة مع الأهلي، في موسم شهد مباراة ٤-٤ الشهيرة بين الأهلي والإسماعيلي في استاد القاهرة.
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" "كيف يتواجد محسن صالح في النادي الأهلي بعد ما كان يفعله معنا؟"
وواصل "محسن صالح كان يرفض مصافحة الجهاز الفني للأهلي وكذلك اللاعبين، كان هناك مشاكل وخلافات بينه وبين ثابت البطل بسبب تلك الأفعال".
واستمر "بعد كل ما فعله أصبح له دور في النادي الأهلي، لا أعلم كيف حدث هذا؟".
وشدد "أسألوا أي لاعب من الجيل الذي لعبت معه في الأهلي".
واختتم "ثابت البطل قال لنا لا تتعاملوا معه بسبب تصرفاته، قال لنا أن محسن صالح من أعداء الأهلي".
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