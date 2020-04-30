تقرير: الاستحواذ السعودي على نيوكاسل قد يُعلن رسميا خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الإعلان رسميا عن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل قد يتم في الساعات المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذا تشيلد جازيت" البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي بصدد الموافقة على استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل.

وأضافت الصحيفة مصدر مقرب من الصفقة أشار لها أن الإعلان رسميا عن الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل قد يتم في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وتقدر صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من جانب صندوق الاستثمارات السعودي بـ300 مليون جنيه استرليني.