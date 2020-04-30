محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الإعلان رسميا عن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل قد يتم في الساعات المقبلة.
وأشارت صحيفة "ذا تشيلد جازيت" البريطانية أن رابطة الدوري الإنجليزي بصدد الموافقة على استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نيوكاسل.
وأضافت الصحيفة مصدر مقرب من الصفقة أشار لها أن الإعلان رسميا عن الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل قد يتم في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وتقدر صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد من جانب صندوق الاستثمارات السعودي بـ300 مليون جنيه استرليني.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: الاستحواذ السعودي على نيوكاسل قد يُعلن رسميا خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.