محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز الموضوعات التي تم نشرها يوم الأربعاء 29 أبريل:
مرتضى يوضح موقفه من استئناف الدوري.. وعقوبة طارق حامد
كريم حافظ يتحدث لمصراوي عن.. عرض ألافيس الإسباني.. ومفاوضات الأهلي
أسطورة تونس: معلول الأجنبي الأفضل في تاريخ الأهلي.. وساسي أكمل نواقص حامد
مدرب الإسماعيلي: أتمنى بقاء باهر ومجدي.. والسعيد أفضل من واجهتهم
إبراهيم سعيد يقترح إلغاء الدوري ومنح اللقب للأهلي
فيلكس: كان يجب أن أرفض الزمالك لأكون من أساطير الأهلي
مصدر بالأهلي: هناك خطوات قبل التوجه للمحكمة الرياضية ضد السعيد
محمد إبراهيم: خالد جلال أُجبر على تغييري في مباراة الجونة بعد تدخل إدارة الزمالك
محمد إبراهيم: إدارة الزمالك أصدرت تعليمات للمدربين بعدم مشاركتي
محمد إبراهيم: تلقيت عروضاً كثيرة من الأهلي ورفضتها
"مديون للزمالك".. مرتضى يهاجم النقاز مجددًا
ردا على ارتباطه بيوفنتوس.. آرثر: رغبتي هي الاستمرار في برشلونة
رئيس الاتحاد الفرنسي: ماكرون أبلغني بقرار إلغاء الموسم
المقاصة لمصراوي: حسين السيد ابن النادي.. لكننا لم نتفاوض معه
مَرَرتُ بِمِصْرَ.. ساليف: أصف مشواري مع الأهلي بكلمتين.. أفضّل مازيمبي.. وكارتيرون لم ينل فرصته
سكاي: نيوكاسل "الجديد" يغري بوكيتينو براتب 19 مليون جنيه استرليني
عمرو حسن يتحدث لمصراوي عن.. مشواره مع بتروجيت.. أصعب مباراة.. وماذا لو كان محل عاشور؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. عروض الأهلي لمحمد إبراهيم.. وفشل انتقال كريم حافظ للدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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