صدقي: فايلر تمسك ببقاء عبد المنعم.. والأهلي يريد عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: معتز عمرو

أشاد حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، بامكانيات محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب المعار للفريق السكندري، مشيرا لأن فايلر تمسك بعدم رحيله حتى آخر لحظة.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"المذاع على قناة "أون تايم سبورت": فايلر كان متمسك بعدم رحيل عبد المنعم من فريقه، وكان يفاضل بينه وبين لاعب آخر حتى آخر لحظة".

Advertisements

وأضاف:" ضم عبد المنعم لم يكن سهلا، فهو انضم للفريق متأخرا، رغم أن المفاوضات على ضمه كانت في نفس توقيت مفاوضات استعارة صلاح محسن، والأخير نزل التدريبات مع الفريق لكن عبد المنعم حضر متأخرا".

وأضاف:" طلبت ضم اللاعب للإعارة لمدة سنة ونصف، لكن الأهلي رفض وحصلنا على خدماته لمدة 6 شهور فقط".

واختتم:" النادي الأهلي يريد عودة اللاعب، فأنا مقتنع به وهو لاعب يمتلك إمكانيات جيدة"