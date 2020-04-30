شوبير يفجر مفاجأة بسبب ظهور لاعبي الأهلي في برنامج رامز مجنون رسمي

فجر الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق مفاجأة بشأن ظهور لاعبي النادي الأهلي في برنامج رامز المجنون . وظهر علي معلول ظهير الأهلي في برنامج ومن المقرر أن يظهر محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم كهربا في البرنامج خلال الأيام القادمة . المقرر أن يظهر محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم كهربا في البرنامج خلال الأيام القادمة . وأكد شوبير أن اللاعبين لا يمكن الظهور في البرنامج دون الرجوع لمدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ وبالفعل حصلوا على الموافقة. في البرنامج دون الرجوع لمدير الكرة بالنادي سيد عبدالحفيظ وبالفعل حصلوا على الموافقة. وواصل شوبير قائلًا أن حسب معلوماته أن الجواب الذي أرسلة سيد عبدالحفيظ لمجلس الإدارة بشأن ظهور اللاعبين في البرنامج لم يصل حتى الأن .

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