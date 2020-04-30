رياضة | إبراهيم سعيد يكشف كيف خسر حسام حسن جمهور الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يكشف كيف خسر حسام حسن جمهور الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن بسبب تصريحات حسام حسن وأفعاله وتصريحاته الكثيرة في المباريات خسر بسببها جمهور الأهلي والزمالك .

وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أنه لا يوجد لاعب حصل على فرص كبيرة مع الزمالك في التدريب مثل حسام حسن مشيراً إلى أنه تم تقديره كلاعب ومدرب داخل جدران القلعة البيضاء .

وتابع سعيد أنه تم دعوة حسام حسن لمأوية نادي الزمالك نظراً لماد قدمه معهم وفي النهاية جماهير الأبيض كانت لا تستحق ما فعله تجاههم وهجومه عليهم في معظم المباريات .