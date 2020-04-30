رياضة | نجم برشلونة يتمسك بالبقاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتمسك بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك البرازيلي آرثر ميلو، نجم وسط برشلونة، بالاستمرار مع الفريق الكتالوني، خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما ترددت أنباء قوية عن رحيله عن البرسا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "ميلو" في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "هناك دائمًا تكهنات حول مستقبلي، لكنَّ موقفي واضح جدًا، والخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة أنا واثق جدًا وهادئ".

وتابع تصريحاته: " ثقة الجهاز الفني والإدارة تدفعني أيضًا للبقاء مع برشلونة وأشكرهم علي هذه الثقة".

Advertisements

وأكد أن إهتمام الأندية الكبيرة بالتعاقد معه الصيف المقبل أمر إيجابي بالنسبة له.

ويسعي نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات أرثر ميلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية، بناءًا على صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني، ينتقل بموجبها ميراليم بيانيتش للبرسا.

وفي ختام تصريحاته أعرب "ميلو" عن أمنيته بعودة النشاط الكروي قريبًا والعودة للمنافسة على الدوري الاسباني من جديد من أجل اسعاد الجماهير الكتالونية.