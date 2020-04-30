رياضة | برشلونة يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف نجم مغربي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم عن نية مسئولي برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم شالكه الالماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

برشلونة مهتم بضم موهبة مغربية

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ برشلونة، مهتم باللاعب المغربي أمين حارث، 22 عامًا، صانع ألعاب شالكه، والذي يقدم مستويات مميزة في البوندسليجا.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ مسئولي برشلونة تواصلوا مع إدارة شالكه الألماني لبحث إمكانية التعاقد مع حارث، إلا أن النادي الألماني تمسك باللاعب.

واقترح الفريق الألماني، عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها حارث لبرشلونة، مقابل تحويل إعارة توديبو لانتقال نهائي، لكن النادي الكتالوني رفض.

وشارك حارث مع شالكه في 27 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث سجل 7 أهداف، وصنع مثلهم.