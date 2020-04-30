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رياضة | الإستفادة الوحيد من إلغاء الدوري هذا الموسم.. إبراهيم سعيد يجيب

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإستفادة الوحيد من إلغاء الدوري هذا الموسم.. إبراهيم سعيد يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أنه في حال إتخاذ قرار بإلغاء بطولة هذا الموسم سيكون المُستفاد الأكبر هو المنتخب الوطني .

وأضاف سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن إلغاء الدوري والبدء للتحضير للموسم الجديد خلال الفترة القادمة سيعود بالنفع الأكبر على المنتخب لإستعداد اللاعبين وعودة لياقتهم البدنية خاصة بعد توقف الدوري وإبتعادهم عن التدريبات فترة طويلة .

وتابع لابد من منح اللاعبين وقت كافي للعودة إلى مستواهم قبل عودة الدوري وسيكون المستفيد الأكبر في هذه الحاله المنتخب الوطني والأولمبي.

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