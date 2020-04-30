رياضة | مفاجأة.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان مهتم جدا بضم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وكشفت التقارير أن ريال مدريد لا يمانع في بيع يوفيتش في نهاية الموسم الجاري لأي نادي يرغب في ضمه مقابل مبلغ 60 مليون يورو.

وقد شارك لوكا يوفيتش في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.