رياضة | إبراهيم سعيد: المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 04:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن المدربين الأجانب يتركون حرية الصيام للاعبين في شهر رمضان بجميع المباريات .

وأشار سعيد خلال إستضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي إسلام صادق أن هُناك لاعبين مصريين كانو يفطرون في رمضان مع المنتخب في المباريات الهامة مشيراً إلى جميع المدربين الأجانب التي تدربت تحت قيادتهم كانو يتركون الحرية لنا في هذا الأمر .

وتابع لم أتعرض طوال مسيرتي للإجبار على الإفطار في هذا الشهر مع أي مدرب لأنه كان أمر إختياري لنا .