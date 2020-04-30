شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينظم محاضرة لايف جديدة لمدربي حراس المرمي ضمن برنامج التعلم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم الادارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، في العاشرة مساء اليوم محاضرة لايف جديدة لمدربي حراس المرمي ضمن برنامج التعلم عن بعد بعنوان الواقعية في تدريب حراس المرمي ويلقيها ابراهيم رياض مدرب حراس منتخب مصر السابق .

يأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وتنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى فيفا سيحسم موقف انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وموعد إقامتها، وهل تكون لمدة عام أو أربع سنوات أم سيتم التجديد للجنة لفترة أخرى من عدمه.

وتابع مسئولو الجبلاية أن عمل اللجنة الحالية ينتهى فى 31 يوليو كما كان متفق عليه مع فيفا قبل تنصيب اللجنة للخماسية لإدارة عمل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وقرار المد للمجلس من عدمه بيد فيفا ولم يصلنا أى مخاطبات بذلك.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حاولت مساعدة كل الرياضيين العالقين خارج مصر في العودة إلى مصر من مختلف دول العالم، ولكن هناك أحد العبين يلعب في تونس، رفض العودة رغم القيام بمجهود كبير لمحاولة اعادته إلى البلاد.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: أنه عقد اجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وكذلك هشام حطب رئيس الجنة الأولمبية لمناقشة ملف عودة النشاط الرياضي في مصر، موضحا أنه اتفق مع الجنايني على سيناريو عودة الدوري المصري ويتحدد فيه المواعيد المقترحة لانطلاقه وانتهائه، وبدورهم قام مسئولي الجبلاية بارسال السيناريو المطلوب.

وتابع ناقشت مع هشام حطب إعداد سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي بشكل عام في كل الاتحادات الرياضية، والسيناريو المعد من كل اتحاد لعودة النشاط، وأنتظر التصور الخاص بذلك لاسيما من أجل التحضير لأولمبياد طوكيو 2021.

وعن خطاب الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكرة بشأن ضرورة تحديد موقفه من عودة النشاط الرياضي في 5 مايو أكد أنه غير ملم بهذا الخطاب وسيدرس الموقف بعناية وسيناقش مع مسئولي اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف بشأن مصير الدوري.

واستطرد نتابع كذلك المقترحات بشأن عودة الدوري سواء ملاعب التدريب أو غرف الملابس وضرورة أن تكون مجهزة ومعقمة خشية انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يحاول إجراء تتبع للاحتياطات التي تتخذها الدول الأوروبية التي استقرت على عودة النشاط ووافقت على السماح للفرق بخوض التدريبات الجماعية.