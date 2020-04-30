شكرا لقرائتكم سعيد يُفجر مفجأة عن محسن صالح "مكنش بيسلم على لاعبي الأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبي الأهلي نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل .

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وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية أشعر بالإستغراب الشديد من تواجده على رأس لجنة التخطيط بالأهلي في هذا التوقيت نظراً لخلافه الدائم مع قادات القلعة الحمراء أثناء تواجده بالإسماعيلي خاصة وأنه على كان خلاف ومشاكل كثيرة مع ثابت البطل .

وتابع كيف يتم السماح له بالتواجد ضمن لجنة التخطيط بالاهلي ويتحكم في قرارت خاصة بلاعبي الفريق الأول .