شكرا لقرائتكم سعيد يُفجر مفجأة عن محسن صالح "مكنش بيسلم على لاعبي الأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن مُحسن صالح كان لا يُصافح لاعبي الأهلي نهائياً وكان على خلاف دائم مع ثابت البطل .
وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية أشعر بالإستغراب الشديد من تواجده على رأس لجنة التخطيط بالأهلي في هذا التوقيت نظراً لخلافه الدائم مع قادات القلعة الحمراء أثناء تواجده بالإسماعيلي خاصة وأنه على كان خلاف ومشاكل كثيرة مع ثابت البطل .
وتابع كيف يتم السماح له بالتواجد ضمن لجنة التخطيط بالاهلي ويتحكم في قرارت خاصة بلاعبي الفريق الأول .
كانت هذه تفاصيل خبر سعيد يُفجر مفجأة عن محسن صالح "مكنش بيسلم على لاعبي الأهلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.