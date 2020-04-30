شكرا لقرائتكم خبر عن كابوس الزمالك والحاوي والجوكر.. عواجيز مهددون بالاعتزال بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربكت أزمة وباء كورونا المستجد، الكثير من الحسابات وخاصة في المجال الرياضي، بعدما تسبب الفيروس في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم، ومازال عودة النشاط والدوري العام مجهول المصير وتحاوطه التكهنات بين الاستئناف أو الألغاء.

أزمة توقف النشاط الرياضي ستؤثر بدورها على الكثير من اللاعبين في الدوري المصري، فرغم أنها كانت فرصة لأصحاب الاصابات الطويلة كالصليبي، في التعافي والعودة لخوض المباريات، إلا أنها كانت نقمة على أصحاب الأعمار المتقدمة من اللاعبين الذين باتوا يصارعون الزمن قبل الاعتزال.

صلاح أمين

بات صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة على مشارف الاعتزال بعد انتهاء أزمة كورونا، فلاعب الفريق الفيومي يبلغ من العمر 38 عاماً وبحلول سبتمبر المقبل سيكمل عامه الـ 39 وهو ما يصعب من فرصة تواجده على البساط الأخضر بعد انتهاء أزمة كورونا، خاصة وأنه يلعب في مركز حساس ويحتاج إلى عنصر الشباب بشكل كبير، ويمتلك أمين تاريخاً حافلاً خاصة مع نادي الزمالك حيث مثل صلاح أمين عقدة لجماهير القلعة البيضاء الذي يجيد التسجيل في شباكهم.

حسام باولو

أكمل حسام باولو مهاجم طلائع الجيش، عامه الـ 36 في نوفمبر الماضي، ومن الصعب أن يواصل باولو مسيرته بعد كورونا ووصوله إلى سن الـ 37، ويمتلك باولو تاريخاً طويلاً في الملاعب حيث استطاع أن يحرز لقب هداف الدوري رغم كبر سنه والتحق بنادي الزمالك لكنه لم يحظى بفرصة للمشاركة.

عمرو الحلواني

ظهير أيسر حرس الحدود بات هو لآخر مهدداً بالاعتزال في سن الـ 35 عاماً، خاصة وأن مركز الظهير الأيسر يحتاج لطاقة قياسية مقارنة بغيره من المراكز وهو ما يرجح كفة الشباب عن الكبار رغم الخبرات، وبشكل عام شارك الحلواني في 11 مباراة مع الحرس في الموسم الجاري سجل خلالهم 4 أهداف.

حسام عاشور

ربما حسام عاشور هو أصغر الموجودين في تلك القائمة بـ 34 عاماً، ولكنه بعد انتهاء علاقته بالأهلي وعدم قبول الأحمر بالتجديد لقائده السابق، تشير الأنباء إلى اقتراب موعد اعتزال الأكثر تتويجاً بالألقاب في الكرة المصرية.

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أحمد سعيد أوكا

أكمل أحمد سعيد أوكا لاعب وسط نادي مصر، عامه الـ 36 في مارس الماضي، ومع أزمة كورونا بات أوكا مهدداً بنهاية قريبة لمسيرته في الملاعب، وبشكل عام شارك أوكا في 15 مباراة بالموسم الجاري لم يصنع أو يسجل أهداف.

جدو

دخل محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق والونة الالي، في قائمة المهددون بالاعتزال بعد كورونا، خصاصة وأن صانع ألعاب الفراعنة المخضرم أكمل عامه الـ 35 ، في أكتوبر الماضي، وبشكل عام شارك جدو مع الجونة في 10 مباريات بالموسم الجاري لم يصنع أو يسجل أهداف.

نور السيد

انضم مدافع الاتحاد السكندري، إلى قائمة عواجيز الايجيبشن ليج المهددة بالاعتزال بعد أزمة كورونا، بعدما أتم عامه الـ 36 في يناير الماضي، وشارك نور السيد في 16 مباراة مع زعيم الثغر في الموسم الجاري.

أحمد فتحي

رغم الضجة الكبيرة التي أثارها جوكر الكرة المصرية بعد رحيله عن الأهلي وانضمامه إلى بيراميدز بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، يهدد شبح الاعتزال أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز وصاحب الـ 35 عاماً ومع بداية الموسم الجديد سيكمل فتحي عامه الـ 36 وبالتحديد في 10 نوفمبر.

وليد سليمان

كان وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي أكثر المحظوظين بين كبار القلعة الحمراء بعدما جدد تعاقده مع الأهلي، إلا أن الاعتزال يهدد الحاوي بعدما أتم عامه الـ 35، في ديسمبر الماضي.