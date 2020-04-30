شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: "أوس أوس" حارس مرمى موهوب لكنه لا يصلح للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، الوحيد الزملكاوي في مجموعة مسرح مصر المتألقة.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن "أوس أوس" يملك موهبة فريدة في حراسة المرمى لكنه لا يمكن الاعتماد عليه كحارسا للزمالك.

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فى المقابل، قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، أن انتقال حسام حسن من الأهلي للزمالك سبب تغيير تشجيعه من عاشق للقميص الأحمر إلى مشجع للزمالك.

وأضاف "أوس أوس" في تصريحاته أن الزمالك لم يخطىء في الانسحاب من قمة الدوري.. وكشف "أوس أوس"، أن زيارات الفنانين لمعسكرات منتخب مصر أثرت وتؤثر على تركيز اللاعبين موضحا أنه يرفض هذا التصرف.. وأضاف أن أشرف عبد الباقي أحتوى مشكلته مع نادي الزمالك، بعد التريقة على النادي الأبيض في مسرح مصر.

وكشف أوس أوس أن عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب في الكرة المصرية ويتفوق على صناع اللعب في الأهلي والزمالك.

وظهر"أوس أوس" فى وقت سابق خلال فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".