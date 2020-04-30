شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: "أوس أوس" حارس مرمى موهوب لكنه لا يصلح للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، الوحيد الزملكاوي في مجموعة مسرح مصر المتألقة.
وأضاف أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن "أوس أوس" يملك موهبة فريدة في حراسة المرمى لكنه لا يمكن الاعتماد عليه كحارسا للزمالك.
فى المقابل، قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، أن انتقال حسام حسن من الأهلي للزمالك سبب تغيير تشجيعه من عاشق للقميص الأحمر إلى مشجع للزمالك.
وكشف أوس أوس أن عبد الله السعيد أفضل صانع ألعاب في الكرة المصرية ويتفوق على صناع اللعب في الأهلي والزمالك.
وظهر"أوس أوس" فى وقت سابق خلال فيديو مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق فى فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وتقمص كل منهما شخصية عادل إمام وسعيد صالح فى فيلم "سلام ياصاحبى".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: "أوس أوس" حارس مرمى موهوب لكنه لا يصلح للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.