شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اللجنة الخماسية بالكامل ترتدى "الكمامات" فى اجتماع عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الاجتماع الذى عقدته اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة سيناريوهات عودة الدورى، ارتداء جميع أعضاء اللجنة وكذلك الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، والدكتور محمود سعد المدير الفنى للجبلاية ، الكمامات كنوع من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويحرص مسئولو اتحاد الكرة على التعقيم المستمر للجبلاية ، كما تم تخفيض عدد الموظفين تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الاستعانة بجهاز قياس درجات الحرارة لأى زائر يدخل مقر اتحاد الكرة.

اللجنة الخماسية ترتدى الكمامات

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

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تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن ، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقام د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية ، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط ، في حين عرض د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.