شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منتخب الصالات يتدرب on line استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المنتخب الوطني للصالات الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم بليتوانيا، من خلال تدريبات تتم بإشراف المدير الفني للمنتخب هشام صالح والمدرب العام نادر رشاد، عبر الفيديو كونفرانس.

وقال نادر رشاد المدرب العام للمنتخب للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن التدريبات التي يشارك فيها 17 لاعبا تم اختيارهم للمنتخب ستستمر لمدة 3 أيام أسبوعيا حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وأوضح رشاد، أن ذلك يأتي كخطوة أولى استعدادا للعودة بشكل كامل للتدريبات، عقب انتهاء أزمة فيروس "كورونا".



صالات



صالات

وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

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تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن ، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقام د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية خلال الاجتماع بعرض تقييم مخاطر عودة النشاط من خلال نموذج دولي معمول به من قبل منظمة الصحة العالمية ، وذلك قبل البت في قرار عودة النشاط ، في حين عرض د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد دراسة فنية متضمنة كافة الجوانب، فيما قام عضو اللجنة الخماسية محمد فضل بعرض سيناريو العودة بعد تضمينه عددا من الجوانب الطبية والإدارية واللوجستية من أماكن اللعب وفنادق الإقامة وملاعب التدريب.