شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي : سموحة يرفض تقليص عدد الأجانب ونملك لاعبين جيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أنه قام بتخفيض عقده مع ناديه بنسبة 50 % كما قام جهازه المعاون بتخفيض رواتبهم بنسبة 25 %، في الوقت الذي سيتم انتقاص 15 % من رواتب اللاعبين عند صرف الدفعة المقبلة.

وقال حمادة صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"سموحة يملك لاعبين جيدين للغاية سواء المستمرين مع الفريق أو المعارين له من أندية أخرى.. هدفنا الدخول الى المربع الذهبي للبطولة خاصة وأننا قريبين للغاية من هذا الأمر".

وأكد حمادة صدقي أن موقف ناديه محسوم برفض تقليص عدد اللاعبين الأجانب، نتيجة الخسائر المالية التي سيتلقاها الفريق نتيجة التنازل أو فسخ التعاقد مع أحد من لاعبيه، معلقاً :"بالطبع نرفض قرار اتحاد الكرة لأنه يضر بمصالح الفرق المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز".

وأضاف حمادة صدقي: "لدينا 5 لاعبين محترفين هم من القوام الأساسي للفريق ونعتمد عليهم جميعاً وبالتالي لا يجوز بين يوم وليلة ان نترك لاعباً ونفسخ التعاقد معه بنهاية الموسم بمجرد اتخاذ القرار من جانب اتحاد الكرة بدون الرجوع الى الأندية المشاركة.

وأوضح حمادة صدقي ": "أحصل على تقرير يومي من مدرب الأحمال للتدريبات التي تقام أون لاين مع اللاعبين "لايف" بحيث يتابع المدرب المختص أداء اللاعبين وقدرتهم على تنفيذها التدريبات للحفاظ على لياقتهم البدنية"، مؤكدا أن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن ليست معلومة ( مش عارفين الدوري هايرجع امتى) ، لصعوبة الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتابع: " اتابع تدريبات فريقي عن بعض وفقا للبرنامج الموضوع للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع لاعبي الفريق.. في حالة صدور قرار باستكمال المسابقة في شهر يونيو المقبل سيحتاج الفريق لـ 5 اسابيع على الأقل لكي يكون جاهز للمنافسة، مشدداً أن اي لاعب لم يكن منتظم بشكل دوري في التدريبات خلال فترة التوقف سيحتاج لـ 7 أسابيع حتى يكون جاهز لاستكمال الدوري مع فريقه".